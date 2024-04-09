A Takım kadrosunu İstanbul'da bırakan Fenerbahçe, sahaya U19 takımıyla çıkmıştı. Maçın henüz başında Icardi'nin golü sonrası Galatasaray öne geçerken, Fenerbahçe maçın durmasıyla takımı sahadan çekmesinin ardından maç tatil edilmişti.

Başkan Koç’un mücadele öncesinde genç futbolcularla yaptığı toplantıda “Camiamızın yaşadığı haksızlıklara, adaletsizliklere, çifte standarta ve emeğimizin çalınmasına isyan ettiğimiz noktadayız. Yaşananların ardından zorunluluktan yapmaya karar verdiğimiz bu eylem umarım Türk futbolunda yapılması gereken temizliği başlatır” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Maç sonrasında ise U19 Takımı’nı tebrik eden Koç, “Böyle bir tepkinin kahramanı oldunuz. Hiçbiriniz için üzülecek bir şey yok. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Camiamız da sizlerle gurur duyuyor. Fenerbahçe’nin sezon başından itibaren yaşadığı haksızlıklara haklı isyanında ve tepkisinde tarih sizleri de yazacak. Fenerbahçe tarihi gelecekte sizlerden bahsedecek” diye konuştuğu bildirildi. Bu sözlerin ardından moral kazanan U19 Takımı oyuncularını uçağa binerken de Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri alkışladı.