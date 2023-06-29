İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı dolayısıyla Kilis'e gitti.KİLİS (İGFA) - 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından kurulan yeni kabinede İçişleri Bakanı olarak görev alan Ali Yerlikaya, ilk bayramında depremin etkilediği illerden Kilis'e gitti.

Sosyal medya hesabından ziyareti paylaşan Yerlikaya, "Bugün Kilis’teki konteyner kentte kalan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Cennet kokulu bebeklerimizle de eli kınalı büyüklerimizle de bayramlaştık. Milli Mücadele’de Kilis’imiz Gazi şehrimiz gibi büyük kahramanlıklar gösterdi.

Yaşadığı büyük acılara ve zorluklara rağmen yıkılmadı, yılmadı, dimdik ayakta durdu. Tıpkı 6 Şubat sonrası olduğu gibi. #TürkiyeYüzyılı’nda bu güzel ilimizden yine bereket fışkıracak. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını kardeşlik seferberliğimiz saracak" ifadelerini kullandı.