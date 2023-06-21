AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün, Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, İçişleri Bakanlığı'na atanan Ali Yerlikaya’ya “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.ANKARA (İGFA) - Ankara’da temaslarını sürdüren Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün, Emre Çalışkan AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede İstanbul Valiliği görevinden İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Nevşehir heyeti Yerlikaya’ya yeni görevinin hayırlara vesile olmasını diledi. Bakan Yerlikaya ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Nevşehir heyetine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Savran, ziyarette ayrıca Bakan Yerlikaya’ya Nevşehir Belediyesi tarafından kentte yürüttükleri çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.