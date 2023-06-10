İzmir'in Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) yıl sonu etkinliklerinin üçüncü gününde, Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Türk Halk Müziği Korosu (THM), ‘yaza merhaba’ konseriyle dinleyenlere türkü ziyafeti yaşattı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde sanat yönetmenliğini Ali Hikmet Gökçen’in, sunuculuğunu ise Ahmet Şimşek’in yaptığı 70 kişilik koroyu dinlemek için açıkhava tiyatrosuna akın eden türküseverler, koronun söylediği tüm şarkılara hep birlikte eşlik etti. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan dev koro, konserine Kırşehir yöresinden usta sanatçı Neşet Ertaş’a ait ‘Beni Eller Gibi Görme’ türküsüyle başladı. Anadolu’nun farklı yörelerinden derlenen türkülerin seslendirildiği konserde, koristlerin solo performansları da beğeni toplarken koronun en küçük üyeleri Sare Aykın ile Eylül Ada Seven’in birlikte seslendirdikleri ‘Sabahtan Kalktım Ki Ezan Sesi Var’ isimli parça büyük alkış aldı.



Yaklaşık iki saat süren ve 20 eserin icra edildiği konser, Adıyaman yöresinden ‘Göl Başına Vardım Gülleri Çoktur’ ve Kahramanmaraş yöresine ait ‘Maraş’tan Bir Haber Geldi’ adlı parçanın koro halinde seslendirilmesiyle son buldu. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, tüm eserlere türküseverler ile birlikte eşlik ederken, koristler profesyonelleri aratmayan performanslarıyla konser sonunda ayakta alkışlandı.

Türk Halk Müziği korosunu bir araya getiren en önemli unsurun sevgi olduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Konserin mimarı, sanatına güvendiğim Ali Hikmet hocamıza, saz üstatlarımıza, teknik ekibimize, her biriyle gurur duyduğum koristlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu koroyu bir araya getiren Türk Halk Müziği sevgisi, insan sevgisi ve Aliağa sevgisidir. Bu koro hepimizin, Aliağa’mızın korosudur. Koromuzu dinlemeye gelen tüm türküseverlere de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum” dedi.