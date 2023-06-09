Aliağa Sanayi Sitesi Cami Projesi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Aliağa Sanayi Sitesi Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde hayata geçirilen modern mimari ile geleneksel mimariyi bir arada sunacak Aliağa Sanayi Sitesi Cami'nin temeli törenle atıldı.

İzmir- Çanakkale yolu üzerinde Aliağa girişinde bulunan küçük sanayi sitesi içerisine yapılması planlanan cami bodrum, zemin ve 1.kattan oluşacak.

Selçuklu mimarisinden esinlenilen proje modern mimari ile geleneksel mimariyi de bir arada sunuyor.

Toplam bin 550 metrekare kapalı alandan oluşan camide aynı anda bin kişi ibadet edebilecek. Peyzaj ve sosyal donatı alanlarıyla yaklaşık 6 bin metrekarelik alana sahip olacak cami çevresinde yeşil alanlar, süs havuzu, şadırvan, otopark, bankamatikler ile kamelyalar yer alacak. Bodrum katta 350 metrekarelik eğitim ve toplantı amaçlı çok amaçlı salon bulunuyor.

Cami, aydınlatma sistemleri sayesinde geceleri de ışıl ışıl görüntüsüyle hayran bırakacak.

Sanayi esnafının ihtiyaç ve isteklerini göz önünde bulundurarak özgün bir tasarım ortaya koymaya çalıştıklarını belirten mimar, üç boyut ve konsept sorumlusu Göksu Eda Gökçe, “Camimizi tasarlarken Selçuklu mimarisiyle modern mimariyi bir arada sunmak, aynı zamanda da geleneklerimizin önemli isimlerinden Mimar Sinan’ın eserlerini referans alarak ortaya farklı bir harmoni ortaya koymak istedik. Camimiz kubbe şeklindeki şadırvanlarıyla, minareleriyle imza niteliğinde örnek bir proje olacak. Projenin hayata geçmesinde emekleri olan tüm kurumlara, esnaf odalarımıza, hayırsever iş insanlarımıza ve Aliağa Belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, “Aliağa’da göreve başladığımız günden bu yana kaymakamlık olarak cami projesiyle yakından ilgilendik. Aliağa’mızın girişinde, kentimize yakışır, kültürümüzü de temsil eden bir camiye kavuşacağız” dedi.

Temeli atılan Aliağa Sanayi Sitesi Cami projesine katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası’nın ‘Aliağa Sanayi Sitesi Esnafları Yardımlaşma Derneği’ ya da ‘Aliağa Dini ve Hayri Kuruluşları Yaptırma Yaşatma Derneği’ hesabına bağışlarını yapabilirler.