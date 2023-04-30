Bölgesel Amatör Ligi’nde şampiyon olarak adını 3.Lige yazdıran Aliağaspor FK, yönetimi, futbolcuları ve taraftarıyla şampiyonluk kutlama gecesinde bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Aliağaspor FK’nın önümüzdeki sezon sahada sarı siyah ve yeşil beyaz formayla mücadele edeceğini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Aliağa’nın her rengi bizim rengimiz, yeter ki içinde Aliağa olsun. Aliağa’nın 3.Ligdeki hedefi kesinlikle şampiyonluktur. Önümüzdeki yıl 2.Lige çıkışımızı şenliklerle kutlayacağız” dedi.

Güzelhisar Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen şampiyonluk gecesine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal, kulüp yöneticileri, futbolcular, teknik yönetim, Yeniçeriler Taraftar Grubu aileleriyle birlikte katıldı.

Şampiyonluk gecesinde açılış konuşmasını yapan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 1.Amatör Kümede borç içinde olan bir şehir takımının 3.Lige uzanan zorlu öyküsünü anlattı.

Eski takımdan kalan borçlar ve birçok problemden ötürü takımın renklerini dahi değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade eden Başkan Acar, "Göreve geldiğimizde Aliağaspor 1.Amatör Kümede mücadele ediyordu. Futbolcular maddi imkânsızlıklardan dolayı transfer ücretlerini dahi alamıyordu. O dönemin yöneticileri, 2014 yılında Çiğli stadında oynanan play off süper amatöre yükselme maçında kazanmamak, üst lige yükselmemek için dua ediyordu, çünkü maddi imkansızlıklardan ötürü bir üst ligi, süper amatörü, kaldıramayacaklarını düşünüyorlardı. Biz göreve geldikten sonra ilk olarak sporla siyaseti ayırmaya karar verdik. Sporla siyaset aynı yerde olmaz. Aliağa’nın sporu seven, spora emek vermiş, Aliağa sevdası olan, bu forma için ter dökmüş, takım için her türlü fedakârlığı yapmış insanları bir araya getirdik. 2014 yılında Aliağa’ya gönül vermiş bu insanlarla Aliağaspor’u devraldığımızda takımın altından kalkılamayacak kadar yüklü bir borç içinde olduğunu, kulübün yürüme şansının olmadığını gördük. Ancak biz, Aliağa’nın sportif olarak da iyi yerlere gelmesini istedik. Aliağa’nın futbolda, futbol tarihinde tekrar yerini alabilmesi için 2014 yılında Aliağaspor FK’yı kurduk. Hukukçular, yeni kurulan Aliağaspor FK’nın, geçmişten gelen problemlerinden dolayı eski takımın devamı gibi görünmemesi gerektiği görüşündeydi. Eski takımın devamı gibi algılanması Aliağaspor FK’yı da borç sorumluluğu altına sokacaktı. Eski takımın CAS’ta, Avrupa’da davaları devam ediyor, borç yükü de çok fazlaydı. Böyle bir algının oluşmaması için ayrı bir renk de belirlenmesi gerekliydi. Yeni renkleri belirlemek de bana düştü. Karanlıktan aydınlığa çıkışı simgeleyen siyah ve sarı renklere karar verdik. 3.Ligle beraber aydınlığa kavuştuk. Bugün sarı siyahla yeşil beyazın birleşme günü. Aliağaspor FK, önümüzdeki sezon sarı siyah ve yeşil beyaz formayla sahada mücadele edecek. Aliağa’nın 3.Ligdeki hedefi kesinlikle şampiyonluktur. Önümüzdeki sezonun sonunda 2.Lige çıkışımızı şenliklerle kutlayacağız" diye konuştu.