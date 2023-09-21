Alikahya bölgesine gençler için modern futbol sahası kazandırılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 bin metrekare inşaat alanı üzerine yapılması planlanan proje çerçevesinde 105x68 metre ebatlarında FİFA onaylı sentetik futbol sahası inşa edilecek. Dumlupınar Mahallesi mevkiinde bulunan alana yapılacak tesiste her şey düşünüldü. Buna göre yüklenici firma, futbol severlerin rahat bir ortamda maç izleyebilmesi için bin kişi kapasiteli tribün inşa edecek. Üstü çelik çatı ile kapatılacak olan tribünün inşasında 50 ton demir kullanılacak. Tesiste ayrıca 2’şer sporcu soyunma odaları, 2’şer duş, tuvalet, 2’şer seyirci tuvaleti, hakem soyunma odaları, idari ve teknik ofisler bulunacak.

Ekipler proje sahasında hummalı bir çalışma yürütüyor. Çevre duvar imalatlarına devam eden ekipler, sahanın ışıklandırmasını sağlayan aydınlatma direklerinin montajını tamamladı. Tribünün temel donatı imalatına devam eden ekipler, yakın zamanda zemine sentetik çim serme işlemine başlayacak.