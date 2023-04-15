Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, iftar programları kapsamında Maltepe, Müderris, Hamidiye, Mecidiye ve Saray Mahalleleri için düzenlenen iftar yemeğinde hemşehrileriyle bir araya geldi.KÜTAHYA (İGFA) - Ramazan ayında Kütahya Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlikler, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma içinde yaşanmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık da hemşehrilerimizi aynı sofrada buluşturmak için kurulan iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geliyor. Eşi Fatma Işık ile birlikte Maltepe, Müderris, Hamidiye, Mecidiye ve Saray Mahallelerimiz için Atatürk Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen iftar programına katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “2019 yılında belediyemizin önünde başlattığımız geleneksel iftar sofrası buluşmalarımızı bu yıl mahallelerimizde vermeye karar verdik. Bu sene buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Ülkemizin 11 ilini yakından etkileyen ve hepimizi üzen deprem felaketi nedeniyle o bölgede birçok insanımız mağdur oldu, hayatlarını kaybetti” ifadelerini kullandı.

RESSAM AHMET YAKUPOĞLU PARKI AÇILIYOR

Mahalleleri çok önemsediklerini belirten Başkan Işık, “Şehrimizin en kıymetli mahallelerinden olan bu mahallelerimizin ortak mekânı Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkımızı çok yakında inşallah açacağız. Hem kafeteryasıyla hem gezinti alanlarıyla hem de oturma alanları ve çay bahçesiyle bu güzel mekâna sizleri kavuşturacağız. Tek isteğimiz var sizlerden. Bu tür belediyemizin yaptığı ve hepimizin ortak paralarıyla ortaya çıkarılan eserlere sahip çıkalım” dedi.

İftar programına; MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Kütahyalı katıldı.