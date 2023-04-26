Ünlü oyuncu Alina Boz, global spor markası PUMA ile iş birliği yaparak markanın Lucky Charms adındaki yeni ayakkabı koleksiyonu için bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği, sempatik tavırları ve tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Alina Boz, global spor markası PUMA ile yepyeni bir koleksiyon tanıtımı için bir araya geldi.

Yapılan iletişim çalışmalarında Lucky Charms ruhunu yansıtan Alina Boz ise “#Manifest: Şans Ayağıma Gelsin” dedi.

Konuyla ilgili Alina Boz, sembollerin enerjisine inanan biri olduğunu ifade ederek, "Üzerimde taşıdığım minik uğurlar, ritüeller ve manifestler bana her zaman kendimi iyi hissettiriyor. Giyim tarzımın da bu pozitif ruh halini yansıtması çok önemli. PUMA’nın Lucky Charms koleksiyonuna da bu yüzden bayıldım. Tasarımları ve üzerlerindeki minik detaylar tam olarak bu enerjiyi yansıtıyor. PUMA ile böyle pozitif ve eğlenceli bir iş için bir araya gelmek çok güzel" diye konuştu.