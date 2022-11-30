Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BMW’nin resmi hesabından TOGG’a benzeyen yeni modelini Gemlik sahilinden çekilmiş fotoğraflara paylaşmasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tiye oldu.

BMW firması yeni modeli X1’in resmini resmi sosyal hesabından paylaştı. Gemlik sahibinden çekilmiş bir fotoğrafla paylaşılan modeli, kullanıcılar Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’a benzetti. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, ‘Açtığımız yolu takip edenlerin sayısı her geçen gün artıyor #TOGG” diyerek BMW’nin paylaşımını tiye aldı. Başkan Aktaş’ın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni ve yorum aldı.