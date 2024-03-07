Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek tecrübe paylaşımında bulundu. Kendilerine sunulan imkanları sonuna kadar kullanmalarını isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İş hayatının ilk yıllarında internet ve ofis ortamı kullanmak isteyen ve henüz kiralayamayanlar için ‘Genç Ofis’ler oluşturacağız” dedi.

“Gençlere büyük görevler düşüyor”

Yoğun programına rağmen sık sık eğitim kurumlarını gezip, öğrencilerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yeni durağı, Mudanya Üniversitesi oldu. Konferans salonunda gerçekleşen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Mütevelli Heyeti üyeleri, Rektör Prof. Dr. Emin Karip, eğitmenler ve öğrenciler katıldı. Moderatörlüğünü Mütevelli Heyeti üyesi Ali Mollasalih’in yaptığı programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem öğrencilik hem de belediyecilik tecrübelerinden örneklerle gençlere tavsiyelerde bulundu. Mudanya Üniversitesi’nin kurularak Bursa’ya ve Türkiye’ye büyük güç kattığını belirten Başkan Aktaş, “Kendinize, ailenize, üniversitenize, şehrinize, devletinize güvenin. Elbette zorluklar var. Ama içinizde heyecan varsa kesinlikle başarılı olursunuz. Kendinizi geliştirmek için mutlaka bir bahane bulun. Aileleriniz sizi buraya daha insan olmanız, geleceğe güzel hazırlanmanız için gönderiyor. Size sunulan bu imkânları sonuna kadar kullanın. Artık insanlar diplomaya değil, küfenize neler doldurduğunuza bakıyor. Öğrencilik döneminizde kendinize yüklemeler yapın. Birkaç tane yabancı dil öğrenmelisiniz. Türkiye gelişime aç bir ülkedir. Bu süreçte gençlere büyük görevler düşüyor” diye konuştu.

Genç dostu, Bursa

Gençlere ‘şehre dair ve ülkeye dair sözünüz olsun’ diyen Başkan Aktaş, yeni dönemde Bursa’da hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi verdi. Ulaşımdan yeşil alanlara, altyapıdan kentsel dönüşüme kadar birçok alanda çalışmaları hızlıca hayata geçireceklerini anlatan Başkan Aktaş, “Bursa’da ikamet eden gençlerimize ‘Genç Kart’ vereceğiz. İçerisine 5 bin TL yükleyeceğiz. İster Sinemaya, ister tiyatroya, ister senfoniye, ister başka organizasyona git. Sadece kültür ve sanat faaliyetlerinden istifade edeceksiniz. Burskoop ile 10 bin çocuğa bursa veriyorduk, bunu 16 bine çıkarıyoruz. Gençlik merkezlerinin sayısını 50’ye çıkaracağız. İş hayatının ilk yıllarında internet ve ofis ortamı kullanmak isteyen ve henüz kiralayamayanlar için ‘Genç Ofis’ler oluşturacağız. Üniversite öğrencilerimize gezi imkanları sağlayacağız. Projesi onaylanmış genç ve kadın girişimcilere 100 bin TL hibe desteğimiz olacak. Ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde eden sporculara şartsız burs vereceğiz. Yeni spor salonları ve kongre kültür merkezleriyle spor aktivitelerini arttıracağız” dedi.

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik yaptığı ve yapacağı hizmetleri görünce genç olmayı arzuladığını dile getirdi. Üniversiteyi kurarken Başkan Alinur Aktaş’tan büyük destek gördüklerini anlatan Bingöl, “Başkan Alinur Aktaş’ın ilgisi bizi ciddi motive etti. Kısa sürede eksikliklerimiz giderildi. Başkanımız üniversitemize tam sahip çıktı. Büyük emekleri var. Bursa’da çok güzel işler yaptı. Bizler de bilim yuvası olarak kendisini destekliyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Başkan Aktaş, daha sonra üniversiteli gençlerin sorularını cevapladı. Program sonunda Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl ve Mütevelli Heyeti üyesi Ahmet Saim Kılavuz tarafından Başkan Alinur Aktaş’a günün anısına plaket verdi.

Kaynak: BÜLTEN