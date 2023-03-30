

Yerli ve milli aracımız TOGG'u yollarda görmeye sayılı günler kala, ilk etapta 20 bin satış için ön başvuru süreci sona erdi. 20 bin TOGG T10X için 177 binden fazla vatandaş başvuruda bulundu. Başvuranlar arasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da var.

Başkan Aktaş, sosyal medya hesabından çekilişin ve sonucunu şu ifadelerle başvurdu;Heyecanla beklediğimiz çekiliş sonuçları açıklandı. Sipariş hakkı kazanan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Yerli ve Bursalı #Togg'umuza kavuşmak için bizim biraz daha beklememiz gerekecek maalesef... :(.