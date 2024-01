BUSKİ ile ilgili iddiaları kısa zamanda açıklayacağını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Alinur Aktaş, "Bu belediyenin bir kuruşunda bile tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır. Aklımızın ucundan dahi böyle bir şey geçmez. Geçenlere de her kim olursa olsun müsaade etmeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olduğunu açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Aktaş, "Şu anki dönem başkanlığım süresinde zor süreçler geçirdik. Bu süreç içerisinde korona virüs salgını bütün Türkiye’yi, bütün dünyayı kasıp kavurdu. Akabinde Türkiye’nin kuzeyinde seller, güneyinde ise yangınlar meydana geldi. Şunun için söylüyorum bunu, en büyük nüfuslu AK Partili belediye başkanı olmanın yükü ve sorumluluğu vardı. Hiç birine kayıtsız kalmadık. Her yere dokunmaya çalıştık. En son olarak ise 6 Şubat’taki deprem bütün Türkiye’yi derinden etkiledi" diye konuştu.

Samimiyetle, gayretle, tevazuuyla, art niyetli olmayan herkesin dediğini ciddiye alarak, hangi siyasi partiden olduğuna bakmadan hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Aktaş, "Bugün beni ağır şekilde eleştirenler dahi, başka partide olduğuna bakmaksızın beni aramışlardır. Hiç kimse de diyemez ki ‘Alinur bizim telefonlarımıza bakmadı. Söylediklerimize kayıtsız kaldı.’ Çünkü ben seçilmiş bütün şehrin belediye başkanıydım. Bütün Bursalıların oy verdiği başkandım. Biz belediye başkanı olarak aday adayı olamıyoruz. Mevcut belediye başkanı olduğumuz için adaylığımız oluyordu. Başka kişilerin isimleri geçti, konuşuldu. Ben şahsımla alakalı iftira atılmadıktan sonra, eleştiri de olsa saygı duyuyorum. Ama maalesef bu nezaket çizgilerini aştı. Onların hepsini Allah’a havale ediyorum. Siyasette, zamanın önemi çok büyüktür. Bunun için bize konuşmak değil, susmak ve sükunetle yaklaşmak yakışır" dedi.

Bütün Bursalıların oylarına talip olduklarını belirten Aktaş, "Önceki seçimde Cumhur İttifakı'na oy vermemiş olabilirler. Ama bizim samimiyetimizi, gayretimizi ve heyecanımızı gördüler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bize beklentilerini iletti. 17 ilçenin tamamını Cumhur İttifakı'nın alması talepleri oldu. Biz inşallah vatandaşlarımızın ilgi ve alakasına mahzar olup 1 Nisan sabahından itibaren aynı hızla yolumuza devam etmek istiyoruz. Yeni döneme ait tabi ki farklı çalışmalarımız olacak. Önümüzde 83 gün var. Değişik mecralar kanalıyla bunları herkese anlatmaya çalışacağız. Kimseyle işimiz yok. Kimseye iftira atmak veya rencide etmek derdinde değiliz. Projelerle konuşacağız. BUSKİ ile ilgili şahsımı, genel müdürü ve ekip arkadaşlarımızı yıpratmaya çalışıyorlar. Detayları ben birkaç gün içerisinde anlatacağım. Bu belediyedeki bir kuruşta bile her yetimin hakkı vardır. Biz Bursalı hemşehrilerimizin hakkını gözeterek çalışmalarımız olacak" diye konuştu.

Yeni döneme dair önceliklerinin olacağını belirten Aktaş, "Kentsel dönüşüm 1,5-2 yıldır önemli konu başlıklarımızdan bir tanesiydi. Dolayısıyla da bununla alakalı açıklayacağımız bir paketimiz olacak. 5 yıla yayılan hamlelerimizi Bursalı vatandaşlar görecektir. Tarih şehri Bursa’yı, hanlar bölgesinde olduğu gibi, Yeşil ve Emir Sultan aksıyla, hisar bölgesi de bizim öncelikli yapacağımız çalışmalar arasındadır. Bursa çünkü kadim şehirdir. Bursa’nın bu yönünü de sanayisi, tarımı ve kentsel dönüşümü kadar ön planda tutmak gerekiyor" şeklinde konuştu.