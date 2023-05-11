Çağdaş Azerbaycan’ın mimarı ve Ulusal Lideri Haydar Aliyev doğumunun 100. yılında SOCAR Türkiye’nin faaliyet gösterdiği illerde yer alan grup şirketlerinde, eş zamanlı düzenlenen törenlerle anıldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye, çağdaş Azerbaycan’ın kurucusu ve Ulusal Lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 100. yılını bir dizi etkinlikle andı.

“Bir millet, iki devlet” sözüyle Azerbaycan ve Türkiye’nin dostluğuna, kardeşliğine verdiği değeri ifade eden Haydar Aliyev için SOCAR Türkiye’nin İstanbul’daki genel merkezinde ve faaliyet gösterdiği illerdeki grup şirketlerinde anma törenleri ve Haydar Aliyev’in fotoğraflarından oluşan sergiler düzenlendi. Anma programı, SOCAR Türkiye’nin İstanbul Genel Müdürlük binasındaki müze alanında gerçekleşti.

Törenler eş zamanlı olarak İstanbul, İzmir Aliağa, Kayseri, Bursa ve Ankara’da yapıldı.

Anma törenleri kapsamında SOCAR Türkiye çalışanlarına Haydar Aliyev’in doğumunun 100. yılına özel hazırlanan kısa film izletildi. Filmde 1923 yılında doğan Haydar Aliyev’in kendi kendine yeten, yarınlara özgüvenle bakan enerji ülkesi Azerbaycan’ın başarısının mimarı olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca tüm lokasyonlarda Haydar Aliyev’in hayatından kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergileri gezildi.