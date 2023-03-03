Ertuğrulgazi mahallesi Övgü sokak üzerinde bulunan tek katlı evde yangın çıktı. Yangın sonucunda ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Ertuğrulgazi Mahallesi Övgü sokak numara 4 adresinde bulunan Mehmet Eren'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında 3 itfaiye eri çatıdan yanan evin içine düştü. Şans eseri itfaiye erleri yara almadan kurtuldu. Söndürme çalışmalarına ise hemen devam ettiler.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.