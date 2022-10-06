Alkol içip intihar etti

Ertuğrulgazi mahallesinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda arkadaşını telefonla arayan genç, alkol içerek intihar girişiminde bulundu.

Olay Ertuğrulgazi mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi.

Tek yaşayan Muhsin P.(30), intihar kararı aldı. Arkadaşını telefonla arayan genç, alkol içerek intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, şahsı baygın halde buldular. Şahıs Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.