Alkollü saldırgan yakalandı

İnegöl'de alkollü şahıs, park halindeki araçlara saldırdı. Şahıs polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Olay Osmaniye mahallesi Serdar Ünlüsoy sokakta meydana geldi. Sercan İ.(40), alkol alıp sokakta yürümeye başladı. Alkolün etkisiyle kendinden geçen şahıs, sokakta park halinde olan araçları yumruklayıp, tekmeleyerek yürümeye devam etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldıran şahıs, etkisiz hale getirildi. Araçlara kafa atması sonucu yaralanan şahıs, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.