İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kovalamacası sonucu durdurulan aracın sürücüsü, alkollü çıktı. Aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden sürücü Ömer Lütfü G.(23)'nin 1.3 promül alkollü olduğu tespit edildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmudiye mahallesi Mobilya Sanayinde devriye atmaya başladılar. Devriye esnasında 16 AVN 585 plakalı otomobilde bulunan sürücü ve yolculardan şüphelenen ekip, sürücüye dur ihtarında bulundular. Polisi görünce hızla kaçmaya başladılar. 5 kilometre süren kovalamaca sonucu sürücü ve yanındaki 3 kişi yakalandı.

BEN SÜRMÜYORDUM

Polis ekiplerince yapılan tespite rağmen aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden sürücü Ömer Lütfü G., "Ben sürmüyordum. Şikayetçi olurum ben yarın." dedi. Yapılan Alkolmetre testi sonucu sürücünün 1.3 promül alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine 6 ay boyunca el konuldu. Araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.