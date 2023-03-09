

Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki TIR'a çarptı. Alkollü olan otomobil sürücüsüne ceza yağdı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Suat Y. Yönetimindeki 16 APG 993 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde olan TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savruldu. Kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Yapılan alkol testinde 1.6 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, 2. Kez alkollü araç kullanmaktan 5 bin 96 TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.