Bursa’da aracının kontrolünü kaybeden alkollü sürücü, park halinde bulunan araçlara çarparak maddi zarar verdi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Selçukbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat K. idaresindeki 16 AHC 289 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle kendi etrafında dönüp, cadde üzerinde park halinde bulunan 16 V 7789, 16 ARM 360 ve 16 ANB 529 plakalı araçlara çarptı. Olay yerine gelen trafik polisleri tarafından yapılan kontroller sonrası araç sürücüsü Fırat K.’nın 1.11 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.