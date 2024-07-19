Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Almanya Federal Cumhuriyeti Hessen Eyaleti Avrupa ve Federal İşlerden Sorumlu Eyalet Bakanı Manfred Pentz ve beraberindeki heyeti, ağırladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın makamında gerçekleşen görüşmede, Bursa ve Almanya’da arasında kurulabilecek iş birlikleri ele alındı. Hessen’deki üniversiteler ile Bursa ve Türkiye’deki üniversiteler arasında çok iyi iş birlikleri olduğuna dikkat çeken Bakan Manfred Pentz, “Bizler de üniversiteler arasında olan iş birliklerini kardeş kentlerimiz arasındaki birlikteliği geliştirmek adına kullanabiliriz. Ekonomik ve toplumsal gelişimi bu sayede sağlayabiliriz. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi Türkiye yönünü batıya dönmüş durumda. Zaman zaman krizler yaşanabiliyor ancak bu krizleri fırsata çevirmek bizim elimizde. Sizleri Başbakanımız nezdinde Wiesbaden’e davet ediyorum” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydın, “Üniversitelerin kurduğu akademik bağı geliştirmek için üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Bu birlikteliği arkeoloji alanında yapacağımız projelerle de hayata geçirebiliriz. Davetinizden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Aydın ve Bakan Pentz, birbirlerine hediye takdiminde bulundu.