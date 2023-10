Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarımı Bölümü, Almanya’nın Pforzheim Üniversitesi ile önemli bir iş birliğinde ilk adımı attı. İki üniversitenin öğrencilerinin yer aldığı projede bir yıllık ortak çalışmanın ardından Türk ve Alman kültürü gençlerin takı tasarımı mücevher tasarım alanındaki eserlerinde hayat bulacak.

Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarım Bölümü, Almanya’nın Pforzheim Üniversitesi ile “The Ornament of The Other” (Diğerinin Süsü) projesi çerçevesinde önemli bir iş birliğine imza attı. Projenin ilk ayağında Almanya’dan 11’i öğrenci ve üç akademisyenden oluşan ekip Türkiye’ye geldi. Üniversitenin Gayrettepe yerleşkesinde projenin başlaması sebebiyle Türk ve Alman ekibi buluşturan bir tören düzenlendi. Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Kültür Bölümünden Marc Seeman ve Pforzeim Üniversitesi’nden Prof. Christine Ludeke ve ekibi ile Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan’ın da katıldığı açılış toplantısında Alman öğrenciler, üniversitenin Takı Tasarım bölümü öğrencileriyle tanışma fırsatı buldular. “The Ornament of The Other“ Projesinin birinci aşaması olan Türkiye Altınbaş Üniversitesi aşması daha sonra Alman konsolosluğunda düzenlenen sergi ile tamamlandı.

Kapalıçarşı’nın Alman stajyerleri

“Diğerinin Süsü” projesi çerçevesinde Alman gençler İstanbul’da çeşitli müzelere ve Kapalıçarşı’da başta Sevan Bıçakçıyan olmak üzere usta tasarımcıların atölyelerine ziyarette bulundular. Yapılan kültür gezilerinde tasarımlar üzerinden Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler edindikleri bilgi birikimlerini tasarımlarına taşıyacaklar. Takı tasarım üzerinden iki ülke arasında kültürel kaynaşmanın güçlendirilmek istendiği iş birliğinin ikinci ayağında ise 11 Türk öğrenci Almanya’ya giderek, çeşitli gözlem ve araştırmalarda bulunup, Alman kültürünü tasarımlarına yansıtacak. Bir yıllık çalışmanın ardından gençler tarafından tasarlanan eserler Türkiye, Almanya konsolosluğunda ve Pforzeim şehrinde sergilenecek.

“Bu sadece takı ile ilgili değil. Farklı kültürleri tanımakla ilgili”

Etkinlikler sırasında proje ile ilgili bilgi veren Prof. Christine Ludeke, bir yıl önce Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarımı bölümünün akreditasyonunu sırasında yollarının kesiştiğini anlattı. “Takı atölyelerine, hem akademisyenlerin yaklaşımına, öğrencilerin yaptıklarına hayran kaldık. Almanya’nın Altın ŞEHRİ Pforzheim, Türkiye’nin Altın BAŞ’ı ile buluştu. Burada sanat ve tasarım adına yapılanları gerçekten çok güçlü bir şekilde hissettim. Takı ve tasarım, kültürlerimiz arasında güzel bir diyaloğun başlamasını sağladı. Bu proje sadece takılarla ilgili değil aynı zamanda öğrencilerimizin farklı kültürleri tanıyarak yeni bir şey ortaya çıkarmalarıyla ilgili. Birbirleriyle nasıl diyalog kuracaklarını öğrenmeleriyle ilgili. Bu yüzden çok heyecanlıyız” dedi.

“Eserler Türkiye ve Almanya konsolosluklarında sergilenecek”

Proje ile ilgili bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Perdahçı, “Pforzheim Üniversitesinden 11 öğrenci ve üç öğretim üyesi üniversitemizde takı tasarım alanında çalışmalar yapacak. Çalışmanın ilk üç günü İstanbul’daki bütün müzeleri gezerek, araştırmalarını yaptılar. Böylece etkileşimlerini projeleştirip, atölyelerde hayata geçirecekler. 2024 yılı Haziran ayında ise bizim öğrencilerimiz ve öğretim görevlileri Almanya’ya giderek çalışmanın ikinci ayağını gerçekleştirecekler. Bir yıllık çalışma sonrasında öğrenciler tarafından hazırlanan eserler Türkiye Almanya konsoloslukluğunda ve Pforzeim şehrinde sergilenecek” dedi.

“Hem sanatsal hem de kültürel bir çalışma”

Projenin kültürel bir ortaklık sağlayacağını belirten Prof. Dr. Nurcan Perdahçı, “Takı üzerinden iki ülkenin kültürel birlikteliğinin güçleneceğini söyleyebiliriz. Güzel bir birliktelik olacak. Öğrencilerimizin uluslararası alanda tanınırlığı daha da gelişecek. Bize ve öğrencilerimize uluslararası camiada söz hakkı tanıyacak. Almanya’dan gelen ekip, Sevan Bıçakçıyan gibi dünya çapında atölyeleri olan tasarımcıların atölyelerine gittiler. Bu atölyelerde nasıl çalışıldığıyla ilgili bilgiler edindiler ve o bilgilerin ışığında kendi ürünlerini tasarlayacaklar. Bu projeyle Alman gençlerin bir yabancı gözüyle bakıp, özümseyip tasarımlarını nasıl yorumladıklarını göreceğiz. Aynı şeklide Türk öğrenciler de Almanya’ya gittiklerinde onların kültürünü tasarımlarına yansıtacaklar. Yani hem sanatsal hem de kültürel bir çalışma olacak” diye konuştu.

“Tasarımda süslemelerle çalışacağız”

Pforzheim Üniversitesi öğrencisi Türk asıllı Elveda Bayrak ise proje ile ilgili görüşlerinde şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul’da yaptığımız programlar bize çok katkı sağladı. Müzeleri, atölyeleri gezme fırsatı bulduk. İstanbul çok tarihi bir şehir ve bize de ilham veriyor. Öğrendiğimizi Almanya’da tasarımlarımıza yansıtacağız. Tasarımda süslemelerle çalışacağız. Buradaki tasarımcıların düşüncelerini ve nasıl çalıştıklarını öğrenip, kendi tasarımımda kullanmak istiyorum. Türk öğrencilerle de çok güzel fikir alışverişinde bulunacağımıza inanıyorum.”