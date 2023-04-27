Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Okul Sporları 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Futbol Küçük Erkekler İl Birincisi olan Alparslan Ortaokulu öğrencilerini tebrik etti.

Derince Alparslan Ortaokulu, Kocaeli Okul Sporları 2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı Futbol Küçük Erkekler İl birincisi oldu. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan final maçında İzmit Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu’nu 3-2’lik skorla mağlup eden Alparslan Ortaokulu, bu zorlu turnuvayı şampiyonlukla taçlandırarak, Kocaeli’yi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de Kocaeli şampiyonu olan Alparslan Ortaokulu öğrencilerini makamında konuk etti.

Derince Alparslan Ortaokulu öğrencileri Efe Uzel, Berat Erdin, Yusuf Bilgin, Yusuf Cem Kotan, Alperen Ayyıldız, Çınar Erkal, Doruk Kıvanç Ay, Uğur Baba, Yiğit Ali Özer, Umut Kaçmaz, Mehmet Sarım, Ayaz Yıldız, Kerem Uygur, Mert Açıkgöz, Mehmet Eymen Kabataş, antrenörleri Kamuran Yalçın, Tuncay Budakin ve okul müdürü Hakan Öztürk, şampiyonluk kupası ile birlikte Başkan Aygün’ü ziyaret etti. Eğitime ve spora olan desteklerinin süreceğini belirten Aygün, başarılarından dolayı öğrencilere hediye takdiminde bulundu.