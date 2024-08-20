Hava Kuvvetleri’nden emekli albay, bisiklet ve doğa tutkunu Alparslan Canbaz, bisikletiyle Keşan-Malkara karayolunda sürüş yaptığı sırada tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Kaza geçtiğimiz pazar günü Keşan-Malkara karayolunda Danişment kavşağı yakınlarında saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Kazada ağır yaralı olarak Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan Canbaz, hastanede hayatını kaybetti.

Tır şoförünün ifadesine göre bisikletin aracın rüzgarına kapıldığı ve altına girdiği şeklinde olduğu öğrenildi.

ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI

Yeni Cami’de dün kılınan cenaze namazını sonrası Enez yolu Mezarlığı’nda toprağa verilen Alpaslan Canbaz için askeri tören düzenlendi. Canbaz’ın cenaze törenine CHP Edirne Milletvekili Ahmetr Baran Yazgan, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve CHP Yönetim Kurulu üyeleri çok sayıda vatandaş ve askeri erkan katıldı.