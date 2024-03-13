Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giderek orada deneyler gerçekleştiren ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, heyecan verici anlarını sosyal medya hesapları aracılığıyla takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Gezeravcı, son olarak X hesabından, KKTC'yi şu ifadelerle paylaştı.

"Uzayın derinliklerinden bakıldığında bile birbirimize bu kadar yakınız!… Sarsılmaz bir bağla kaderleri birbirine bağlı, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ebedi birlikteliğinin uzaya yansıması…"

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