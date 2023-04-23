İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ilişkin kutlama mesajı yayınladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. Yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Başkan Taban açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

BAĞIMSIZLIĞIMIZIN SEMBOLÜ TBMM 103 YAŞINDA

“Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 103. Yılı ile birlikte Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek bağımsızlığımızı ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir. Vatanımızın işgal edildiği, milletimizin özgürlüğüne ve geleceğine kastedildiği hayati bir dönemde açılan Meclisimiz, istikbal mücadelemizin ve bağımsızlığa giden yolun öncüsü olmuştur. Meclisimizin, Milli Mücadelemizde gönüllerde yaktığı ateş en karanlık günlerde aziz milletimizin yolunu aydınlatmış, halkımıza güç, cesaret ve moral aşılamıştır. Bu yönüyle bugünün Türkiye’sinin temelleri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, maziden atiye uzanan şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olmuştur. 103 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ilelebet milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın sembolü olmaya devam edecektir.”

“23 NİSAN ÇOCUKLARIMIZA OLAN İNANCIMIZIN SEMBOLÜDÜR”

“Tarihimizde bir dönüm noktası olan 23 Nisan’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, milletimizin çocuklarımıza olan inancının da bir sembolüdür aynı zamanda. İnanıyoruz ki ülkemiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek, onların dinamizmi ve coşkusuyla hedefe ulaşacaktır. Geleceğimiz olan çocuklarımıza bu noktada inancımız tamdır. Onlar için en iyi zemini hazırlamak da biz bugünün yetişkinlerinin en büyük ödevi ve hedefidir. Bu düşüncelerle bir kez daha tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.”