İnegölspor’umuz, 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu’ndan orta saha oyuncusu Alperen Pak ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza törenine Basın Sözcümüz Korhan Kaynakçı ile Amatör Kulüpler Sorumlumuz Serkan Deyirmenci katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Basın Sözcümüz Korhan Kaynakçı, şunları söyledi:

“Devre arası transfer çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün Tarsus İdman Yurdu’ndan orta saha oyuncusu Alperen Pak ile 1,5 yıllık anlaşma sağladık. Alperen kardeşimizin takımımıza katkı sağlayacağından eminiz. İnşallah yaptığımız takviyelerle kısa sürede üst sıralara doğru tırmanışa başlayacağız. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”



Alperen Pak ise “ Buraya geldiğim için mutluyum. İnegölspor’un ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyorum. Bu doğrultuda elimden gelen gayreti sarf ederek takımıma katkı sağlamak istiyorum. Transferimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum.”şeklinde konuştu.