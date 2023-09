Fenerbahçe’den, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’a transfer olan Altay Bayındır’ı, Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, İngiltere’ye uğurladı. Veda esnasında gözyaşlarını tutamayan Altay, "Sizleri hiçbir zaman unutmayacağım. Kalbim her daim sizlerle. Sezon sonu, hasret kaldığımız kupayı ellerinizde yükseltmeniz dileğiyle, hoşça kalın" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Premier Lig ekiplerinden Manchester United’a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır’ı, İngiltere’ye uğurladı. Kulübün sosyal medya kanallarından paylaşılan videoda Altay’ın, veda sırasında gözyaşlarını tutamadığı görülürken, Ali Koç ise 25 yaşındaki file bekçisinin Fenerbahçe’ye olan aidiyetinden bahsetti.

Altay Bayındır: “Sizleri hiçbir zaman unutmayacağım”

Fenerbahçe’de geçirdiği süreçten bahsederek sözlerine başlayan Altay, “Büyük Fenerbahçe taraftarı; 4 yıl önce aranıza katıldığım zamandan itibaren bana gösterdiğiniz sevgiyi, saygıyı bir borç bilirim. Beni ailenizden biri gibi görüp sahiplendiniz. Şanlı Fenerbahçe forması altında kaptanlık pazubandını da koluma geçirerek sizlere layık olabilmek için ter döktüm. Çubuklu formayı giyme onurunu yaşadığım her an, siz büyük Fenerbahçe taraftarının olağanüstü sevgisinin karşılığını vermek için sahada mücadele verdim. 4 yıllık serüvenimde bu şanlı formayı paylaştığım takım arkadaşlarıma, başkanıma, yöneticilerimize, teknik ekibe ve kulüp çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Büyük Fenerbahçe Ailesi, sizleri hiçbir zaman unutmayacağım. Kalbim her daim sizlerle. Sezon sonu, hasret kaldığımız kupayı ellerinizde yükseltmeniz dileğiyle, hoşça kalın. Sevgilerimle” ifadelerini kullandı.

“Savaşmayı bırakmadık, savaşmaktan vazgeçmedik"

Duygularını kontrol etmekte zorluk çektiğinden de bahseden 25 yaşındaki milli kaleci, “Anılar, güzel şeyler, kötü şeyler var. Bazı sakatlıklar, rahatsızlıklar, şanssızlıklar var. Ağrılı oynadığım bir dönem var, 4 ay boyunca ağrılı oynadığım bir süreç var. Burası gerçekten çok farklı bir yer, farklı bir atmosfer. Şu an kontrolü kaybettiğim yerdeyiz. Çok anım var her karede. Birçok hoca, birçok kaleci hocası, herkesle çok anım var. Benim için çok büyük bir deneyim ama hiçbir zaman savaşmayı bırakmadık, savaşmaktan vazgeçmedik. Her zaman düşüncemiz forma için, formayı sırtımıza giyip ne kadar daha fazla ter akıtabiliriz oldu. Her zaman bana şans geldiğinde, görev geldiğinde Fenerbahçemizin kazanması, taraftarlarımızın mutlu ayrılması için mücadele verdik. Kaptan oldum” diye konuştu.

Ali Koç: “’Fenerbahçe’ye kazandırmadan gitmem’ düşüncesiyle hiçbir mecburiyeti yokken sözleşme uzattı”

Altay Bayındır’ın kulübe olan aidiyet duygusuna vurgu yapan Başkan Ali Koç ise, “Fenerbahçe’ye duyduğu aidiyet açısından her takım böyle futbolcuları olsun ister. Söylemek kolay, elde etmek zor. Dolayısıyla o açıdan bakılınca Altay komple, birinci sınıf, on numara beş yıldız futbolcu, sporcu, kaptan, insan. Manchester United’dan çok büyük bir teklif geldi. Bu teklif de free oyuncu olduğu için, Fenerbahçe’yi ilgilendiren bir durum aslında yoktu. Fakat Altay hiçbir mecburiyeti yokken Fenerbahçe ile sözleşme uzattı, ‘Fenerbahçe’ye de kazandırmadan gitmem’ düşüncesiyle. İşte aidiyet duygusunun bir parçası. Hem ülkemizi hem Fenerbahçemizi inşallah en iyi şekilde temsil edecek. Allah yar ve yardımcısı olsun. Şansı, yolu açık olsun” cümlelerine yer verdi.