Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Altay Tankı’nın testler için TSK’ya teslim töreninde yaptığı konuşmada, “Hamdolsun 20 yıl gibi çok kısa bir sürede savunma sanayiinde yüzde 80’leri bulan dışa bağımlılığı yüzde 20’ler seviyesine düşürdük. 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayı 750’yi geçti” dedi.SAKARYA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Arifiye’de yeni Altay Tankı’nın testler için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) teslim törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Savunma sanayinde geliştirilen her ürünün gerisinde, maddi güç yanında, yıllar süren çok ciddi bir emek, sabır, özveri ve çalışma bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün dünyada parmakla gösterilen SİHA’larımızın, büyük takdir toplayan zırhlı kara araçlarımızın, savaş gemilerimizin, fırkateynlerimizin, füzelerimizin ve diğer sistemlerimizin her biri böyle ortaya çıktı. Diğer alanlarda olduğu gibi burada da işe önce paradigmayı değiştirmekle başladık. Kolay olanı değil, vakit de alsa zor olanı, çetin olanı, ülkemiz için en hayırlı olan seçtik. Şimdi bütün onların envaiçeşidini artık ülkemizde, özel sektörde de yapıyoruz, onun da önünü açtık. Öbür tarafta devlet olarak, BMC gibi Makina Kimya gibi buralarda da üretir hâle geldik. Ağızlarını her açtıklarında bize ‘yapamayız, beceremeyiz’ diyen mandacı kafalara inat, ‘en iyisini biz yaparız’ dedik ve yola koyulduk. Sadece araç değil, artık bunların bütün mühimmatını yapar hâle geldik. Eğer siz aracı yaptınız, mühimmatı yoksa duman olursunuz, adım attırmazlar. Ama şimdi bu safhalar aşıldı” şeklinde konuştu.

Hedeflerini “tam bağımsız savunma sanayi” olarak belirlediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şunları kaydetti: “Savunma sanayi projelerini bizzat himaye ettik, takip ettik, destekledik. Kendimizin imal edebileceği hiçbir ürünü dışarıdan almama yoluna gittik. Firmalarımızı destekledik, özel sektörün önünü açtık, yeni yatırımları teşvik ettik. Sorunlara odaklanmak, daha ilk denemede pes etmek yerine, sonuca ve başarıya kilitlendik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hamdolsun 20 yıl gibi çok kısa bir sürede savunma sanayiinde yüzde 80’leri bulan dışa bağımlılığı yüzde 20’ler seviyesine düşürdük. 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayı 750’yi geçti. Savunma projelerimizin toplam bütçesi 2002 yılında 5,5 milyar dolarken, ihale sürecindeki projeler dâhil 75 milyar dolarlık proje hacmine ulaştık” dedi.

