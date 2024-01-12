Adayların açıklanması siyasette hem gerilimi hem de hareketliliği artırdı. CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi tepkilere neden olurken Etimesgut'ta Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermesi ses getirdi.

YAVAŞ 'ADAY OLMAM' DİYE REST ÇEKTİ Mİ?

Beşikçioğlu'nun adaylığının konuşulmaya başlamasıyla beraber Ankara'nın gündemi değişmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıktığı hatta 'o aday olursa ben adaylıktan çekilirim' dediği iddia edilmişti.

Yaşananların ardından gazeteci Fatih Altaylı, Mansur Yavaş ile konuştuğunu belirterek Youtube hesabından açıklamalarda bulundu. Son günlerde Deniz Zeyrek'in bir iddiası da gündem olmuştu. O da AK Parti'nin Mansur Yavaş'a büyükşehir belediye başkanlık teklifi iddiasıyla. Altaylı o konuya da açıklık getirdi.

Altaylı'nın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

"DEMEMİŞ DE"

Mansur Yavaş ile aradım konuştum. Öncelikle 'Erdal Beşikçioğlu aday olursa ben olmam' dediğini hiç sanmıyorum kendinin. Zaten dememiş de. Çünkü kendi şu an aday. Adaylıktan çekiliyorum falan demedi. Kendisini aradığımda bir cenazedeydi. Tekrardan mesajlaştık.

Şu çok normaldir; adaylıklar konuşulurken partilerde, hele bu çok güçlü lideri olmayan partilerdense muhakkak tartışma çıkar. Aynı görev için birden fazla düşünülen makul insan vardır. Diyelim burada bir görev boşaldı. Sen diyorsunki Yiğit olsun, ben diyorumki Eren olsun. Gerilebiliriz, sonra da uzlaşırız. Belki kısa süreli bir küskünlük bile yaşayabiliriz. Birimizden birinin lafı yere düştüğü zaman hafif bir kırgınlık olabilir ama geçer bu. Dünyanın sonu değildir sonuçta.

"MANSUR BEY BUNU DEMEZ"

Erdal Beşikçioğlu meselesi... Beşikçioğlu'nun CHP'li olduğu sosyal demokrat olduğu bilinen önemli bir isim. Ama partiler o kadar popüler isimlere çok fazla bakmazlar. Çünkü onların da kendi gündemi vardır. 'Ben bilmem kaç yılımı partiye verdim' gibi cümleler vardır. Mansur Bey de birilerine 'biz seni oraya düşünüyoruz' demiş olabilir. O yüzden Mansur Bey 'Erdal Beşikçioğlu'nu nereden çıkardınız?' gibi bir cümlesi olmuş olabilir.

Ama Mansur Bey bunu haysiyet meselesini haline getirip 'ya o ya o' demez. Tarzı bu değil zaten. Benim gördüğün en olgun siyasetçilerden bir tanesi. Davranışları ilkeli ve olgun. Ben kendisine sorduğumda buna cevap vermeye değer bile bulmadı. Belki tartışma bile yaşanmamış olabilir ama bence olmuştur.

AK PARTİ TEKLİF ETTİ Mİ?

AK Parti'ye transfer iddiasına gelince, doğru ama bu çok eski. Bunu ben yazmıştım yine. 2014'te AK Parti Mansur Yavaş'a parlak bir transfer teklifinde bulundu.

Mansur Yavaş da reddettmişti. Gündeme gelen Deniz Zeyrek'in sözleri de eski tarihi karşılıyor. Yeni bir teklif yok yani.

Mansur Bey, 'AK Parti bana büyükşehir belediye başkan adaylığı konusunda teklifte bulundu. Ben o zaman kabul etmemiştim.' dedi bana.