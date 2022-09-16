Süleymaniye Mahallesi altgeçidinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza Süleymaniye mahallesi Altgeçidinde meydana geldi. Altgeçide giriş yapan Ömer K.(59) yönetimindeki kamyonet, altgeçitten çıkış yapan sürücü Mahmut A.(25) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.