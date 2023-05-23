Altıeylül Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin birlikte düzenledikleri 3. Kitap Fuarı’na 26 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında 75 Yıl Parkı’nda ulusal ve yerel alanda 180 şair ve yazar katılacak. 3. Altıeylül Kitap Fuarı’na katılan seçkin yazarlar imza günleri ve söyleşilerle vatandaşlarla bir araya gelecek.

Öğrencilere 25 bin kitap hediye çeki

Bu yıl düzenlenecek kitap fuarında ilk ve son konferansın Avlu’da bulunan salonlarda yapılması kararı alındı. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı hayırsever vatandaşların katkısı ile kitap almaya gücü yetmeyen öğrenciler için 25 bin kitap hediye çeki hazırladıklarını ve bu çekleri Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğüne verdiklerini açıkladı.

Başkan Hasan Avcı, 26 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek kitap fuarıyla ilgili düzenlediği toplantıda program hakkında bilgiler verdi. 26 Mayıs Cuma günü düzenlenecek açılışın ardından 10 günlük süreçte seçkin yazarların kitapseverlerle buluşacağını söyleyen Avcı, askıda kitap uygulamasıyla da ihtiyaç sahibi çocukların kitap sahibi olmasına vesile olacaklarını dile getirdi. Başkan Avcı açıklamalarının devamında, "Cuma günü 75 Yıl Parkı’nda yapılacak açılış sonrası Mete Yarar ve Hakan Bayrakçı’nın kitaplarını imzalaması sonrası akşam saat 21’de yazarlar Mete Yarar ve Hakan Bayrakçı Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Fatih Salonu’nda vatandaşlarla buluşacak" dedi.

Fuara 180 yazar ve şair katılacak

Bu yıl düzenlenecek 3. Altıeylül Kitap Fuarı’na Mete Yarar, Hakan Bayrakçı, Beyza Alkoç, Yücel Arzen, Tarık Tufan, Yusuf Kaplan, Pelin Çift, Tufan Gündüz, Dilek Cesur, Miraç Çağrı Aktaş, Doğukan Adal, Bestami Yazgan, Ömer Şahan, Yusuf Dursun, Fatih Duman, Ünal Güner, Türker Sabancı, Gülnur Gündoğan, Dilaver Ayyıldız, Şener Altun, İsmail Sarıçay, Sema Oğuz Bey, Yusuf Akgül, Aslan Torun, Halil Ülke, Emine Pişiren, Gönül Ünver, Mehmet Bülent Sağlam ve Hayati İnanç’ın katılması bekleniyor. Fuara 40 kitapevi yayınları ve kitapları ile katılacak.

Başkan Hasan Avcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi içinde yapımı devam eden ve Türkiye’de tek olacak inşaat halindeki Ay Yıldız şeklindeki amfi tiyatroyu da basın mensuplarına gezdirdi.

3. Altıeylül Kitap Fuarı tanıtım toplantısına; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ve Başkan Yardımcıları Feyyaz Çiftçi, Kadir Uzun ve Dr. Mehmet Uslu ile çok sayıda basın mensubu katıldı.