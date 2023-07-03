Altıeylül Belediyesi ekipleri 9 günlük kurban bayramı tatilinde vatandaşların yanlarında olmaya devam etti. Kurban Bayramı tatili içerisinde hizmetlerin aksamaması için 7/24 hizmet esasına göre çalışmalarını sürdüren ekipler bayram süreci boyunca vatandaşın hizmetinde oldu.

Altıeylül Belediyesi bu Kurban Bayramı’nda da kurban kesim hizmeti verdi. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Kurban Bayramı’nın ilk günü Hayvan Pazarı’nda kurban kesimi için gelen Altıeylüllülerle bir araya gelerek onlara baklava ikramında bulundu. Başkan Avcı, "Vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramında da yanlarındayız. Hijyenik ortamda İslami usullere uygun şekilde kurban kesim hizmeti verdik. Rabbim kesilen tüm kurbanları kabul eylesin. İnşallah bundan sonra da en kaliteli hizmetleri hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Belediye personeli bayramda da hizmette sınır tanımadı

Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri sağlıklı ortamda küçükbaş hayvan kesimini Hayvan Pazarı’nda bulunan tesislerde gerçekleştirdi. Ekipler küçükbaş hayvan kesimi gerçekleştirirken, vatandaşlarda bekleme alanlarında hayvanlarının kesimlerinin bitmesini bekledi.

Geçtiğimiz yıllarda da özellikle kurban kesim yerlerindeki hijyen hususunda titiz davranan Altıeylül Belediyesi bu Kurban Bayramı’nda da bütün tedbirleri aldı. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce kurban kesim öncesi ve sonrasında geçen süreçte tüm önlemler ve dezenfekte çalışmaları aynı titizlikle sürdürdü.

Altıeylül Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışını sürdürüyor

Kurban Bayramı’nın birinci günü Hayvan Pazarı’nda gerçekleştirilen kesimlerde vatandaşlar Hayvan Pazarı’nda bulunan bekleme alanlarında hayvanlarının kesimi beklerken kahvaltı yapma fırsatı buldu. Altıeylül Belediyesi ekiplerinin hazırlamış oldukları çay, meşrubat ve lokma ikramıyla vatandaşların yanlarında oldu.

Uzun Kurban Bayramı tatili içerisinde Altıeylül Belediyesi Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Sağlık İşleri, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri, Çağrı Merkezi ekipleri Altıeylül’de yaşayan vatandaşların bayram süreci boyunca yanlarında oldu.