İlçenin cadde, sokak ve parklarında yoğun bir temizlik çalışması yürüten Altıeylül Belediyesi ekipleri, aynı zamanda ilçedeki ibadethaneleri de düzenli olarak temizliyor. Ekipler, ibadethanelerin iç temizliğinin yanı sıra, bahçelerinde bulunan çöpleri de temizleyerek, bu alanları hizmete hazır hale getiriyor.

Ramazan ayı öncesi temizlik seferberliği

Ramazan ayı öncesinde ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, camilerin duvarlarından şadırvanlara, camlardan halılara, lavabolara kadar ibadethanenin her bölgesinin temizliğini sağlıyor. Hazırlanan planlama çerçevesinde, ilçedeki tüm camilerde hummalı bir temizlik çalışmasına devam ediliyor.

Başkan Hakan Şehirli’den açıklama

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, yaptığı açıklamada, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüzdeki çalışma arkadaşlarımız, ibadethaneleri, mescitleri, cem evlerini ve hasta, yaşlı bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evlerini düzenli olarak temizliyor. Ayrıca, yaklaşan mübarek Ramazan ayı sebebiyle cami temizliği çalışmalarımızı, yalnızca ibadet yerlerimizin hijyenini sağlamak için değil, halkımızın sağlığını korumak amacıyla da önemli bir adım olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.