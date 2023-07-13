Altıeylül Belediyesi birimleri yeni hizmet binalarına taşındı. Altıeylül Belediyesi birimleri çarşı merkezde bulunan Altıeylül Belediyesi binasını boşaltarak vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için belediye birimleri yeni yerlerinde vatandaşlara hizmet verecek.

"Birimlerimizi kendi hizmet binalarımıza taşıdık"

Başkan Hasan Avcı, "Birimlerimizi kendi hizmet binalarımıza taşıdık. Yeni binamız yapılana kadar birimlerimiz; Hasan Can Kültür Merkezi, Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi, Sultan Alpaslan Kültür Evi, Paşaköy’de bulunan depomuz, Çınarlıdere Mezarlığımız ve Pamukçu Hizmet binamızda hizmet vermeye devam edecekler. Yeni belediye hizmet binamız bu yıl ihalesini yapıp temelini atarak projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bilindiği gibi Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından projesi çizildi ve şuanda ihaleye hazır durumda. İnşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da en güzel hizmetleri Altıeylülümüzle buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.