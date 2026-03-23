Ramazan Bayramında gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Altıeylül İlçe Başkanı Ece Nalbant, belediye yöneticileri, meclis üyeleri, ilçe örgütü temsilcileri ve çok sayıda hayvansever tesiste bir araya geldi. Ziyaret boyunca barınakta yaşayan can dostlarla yakından ilgilenen heyet, tesisin genel işleyişi, bakım süreçleri ve yürütülen çalışmalar hakkında Birim Müdürü Caner Çelik'ten kapsamlı bilgi aldı. Gerçekleştirilen ziyarette, barınakta bulunan hayvanların kalıcı ve sıcak yuvalara kavuşmasının önemine dikkat çekilerek, vatandaşlara sahiplenme çağrısı yinelendi.

'Toplumda farkındalık oluşturmalıyız'

Ziyaret sırasında konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, hayvanların yaşam şartlarını iyileştirmek için yoğun bir çaba içinde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Altıeylül'de can dostlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamaları için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu tesis sadece bir barınak değil, aynı zamanda onların doğal yaşam alanı. Ancak en büyük temennimiz, burada yaşayan hayvanlarımızın kalıcı yuvalarına kavuşması. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız; lütfen satın almayın, sahiplenin' dedi. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise sahiplendirmenin önemine dikkat çekerek, toplumda farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı. Sarı 'Burada gördüğümüz tablo hem umut verici hem de sorumluluk yüklüyor. Bu kadar güzel şartlarda bakılan can dostlarımızın gerçek yuvalarına kavuşması hepimizin görevi. Hayvan satın almak yerine barınaklardan sahiplenmek, hem onların hayatını değiştirir hem de toplumda duyarlılığı artırır' diye konuştu.

Modern altyapı, titiz bakım

Altıeylül Minik Patiler Hayvan Bakımevi'nde toplam 16 personel görev yapıyor. Tesiste 3 saha ekibi, 3 hayvan bakıcısı, 1 veteriner hekim, 1 veteriner teknikeri, 1 koordinatör, 2 büro personeli, 1 temizlik görevlisi ve 4 memur bulunuyor. Tam donanımlı ameliyathane, veteriner hekim odası ve idari birimler sayesinde hayvanların tüm sağlık ve bakım süreçleri düzenli olarak yürütülüyor.

Doğayla iç içe yaşam alanları

Bakımevinde yer alan 39 doğal yaşam alanı ve 52 padok, hayvanların ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlandı. Her biri 10 metrekare olan müşahede, karantina, yavrulu anne ve ameliyat sonrası bakım alanları, tedavi süreçlerinde aktif olarak kullanılıyor. Yeşil alanlarla bütünleşen bu ortam, hayvanların hem fiziksel hem de ruhsal açıdan daha sağlıklı olmalarını sağlıyor. Barınakta toplam 228 köpek bulunurken, bunların 49'unu yavrular oluşturuyor. Köpeklerin 188'i doğal yaşam alanlarında, 39'u padoklarda yaşamını sürdürüyor. Şu ana kadar 101 köpeğin kısırlaştırıldığı tesiste, 13 köpek yeni yuvalarına kavuşturuldu. Ziyaret boyunca can dostlarla vakit geçiren katılımcılar, sahiplendirmenin önemine dikkat çekerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Yetkililer, barınakta yaşayan her hayvanın sevgi dolu bir yuvayı hak ettiğini vurgulayarak, duyarlı herkesi sahiplenmeye davet etti.