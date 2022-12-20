Altıeylül Orta Okulu tarafından düzenlenen yazar öğrenci buluşma etkinlikleri sürüyor.

Etkinlik kapsamında şuana kadar 6 yazar okula geldi. Öğrencilerle buluşan yazarlar, öğrencilerle kitap ve okuma konularında fikir alışverişinde bulundu. Okula 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılında gelen 6. yazar olan Dostum Kertenkele kitabının yazarı Emine Arlı oldu. Yazar Arlı söyleşi programıyla başlayan buluşmada, hem kitaplarını imzaladı hem de öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öğrencilerin yoğun ilgisinin olduğu programda kitap okuma sevgisi ve okuma alışkanlığının yanı sıra kitabın ders başarısındaki katkısı dile getirildi.

Altıeylül Okulu idareci, öğretmen, personel ve öğrenci birlikteliğinde kitap okuma alışkanlığının artarak devam ettiği, bunun özellikle öğrenciler için bir yaşam tarzı hale getirilmesi yönünde çalışıldığı ifade edildi. Ayrıca programlardaki asıl amacın öğrencilerin okudukları kitapları yazarlarından dinlemeyi merak ettikleri, soruları yazarlara sormak kültürel ve edebi acıdan doyuma ulaşma gibi kazanımlara sahip olduklarının amaçlandığı ifade edildi.