Altıeylül’de bulunan kapalı pazarların temizliği Zabıta Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor. Altıeylül Belediyesi ekipleri, kış aylarının gelmesiyle Gümüşçeşme mahallesinde Salı ve Pazar günleri kurulan, Çarşamba günleri Bahçelievler ve Gaziosmanpaşa mahallesinde kurulan, Perşembe günü Dinkçiler mahallesinde kurulan ve Cuma günleri 2. Gündoğan mahallesinde kurulan kapalı pazarların temizliğini ve gerekli bakım işlemlerini gerçekleştiriyor.

Kapalı pazar yerlerinin çatı ve olukları temizleniyor

Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yapmış olduğumuz temizlikle hem vatandaşların, hem de pazarcı esnafının huzurlu bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla kış öncesi temizlik çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü organizesinde gerçekleştirilen Kapalı Pazarların çatı temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için ayrıca ilçe genelindeki mahallelerinin, yüzlerce sokağa temizlik hizmeti veriyor.

Başkan Avcı: Temizlik işleri ekiplerimiz her daim sahada

Kentin daha ferah ve modern bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı; “Bizler Altıeylül için Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hareket ederek temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz üstü kapalı pazar yerlerinin çatı temizliği yanı sıra; mahalle aralarında bulunan çöp konteynerlerini, pazar temizleme çalışmalarını, Çöp Taksi ile dar sokaklarda da kaba atıkların temizlenmesi gerçekleştiriyor.

Altıeylül Belediyesi’ne bağlı 81 kırsal, 13 Merkez Mahalle ile sürekli hizmet veren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, personel ve araç-gereç kapasitesi ile her gün bir yandan sokakları süpürüp temizliyor, yüzlerce çöp konteynırını boşaltıp ardından ilaçlı su ile yıkayıp dezenfekte ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, kent merkezinde de dar sokaklarda bulunan ve insan yoğunluğunun olduğu yerlerde de çöp taksiler yardımıyla temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” diye konuştu.