İYİ Parti, ikametgahını başka kentlere alan depremzedelerin ayrıldıkları kent için oy kullanmalarını içeren kanun teklifi hazırladı. İyi Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Aday 2 Mart'ta belli olacak" dedi.

Depremde yıkıma uğrayan illerde seçimlerin nasıl yapılacağına dair Yüksek Seçim Kurulu heyeti durum değerlendirmesi için bölgeye heyet gönderdi. İYİ Parti ise deprem bölgesindeki seçmenlerin iradesinin sandığa sağlıklı bir şekilde yansıtılması için seçim kanununda, gerekirse anayasada değişiklik önerdi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak da "Aday ismi 2 Mart'ta belli olacak" dedi.

'AMACIMIZ SEÇME İRADELERİNİ ORTAYA KOYACAK BİR YAPIYI OLUŞTURMAK'

İYİ Parti hazırladığı çalışma için AK Parti ve CHP'den randevu talep etti. İlk ziyaret CHP'ye yapıldı. Görüşmenin içeriği hakkında bilgi veren İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı, Ankara Milletvekili Şenol Sunat, "Yüzbinlerce vatandaşımız başka illere yerleşmek ve yerleştirilmek durumunda kaldı. Önümüzde 18 Haziran'da ya da 14 Mayıs'ta yapılacak bir seçim var. Bu yerleştirilen vatandaşlarımızın kendi illeri için oy kullanmalarını sağlayacak, seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütüğü kanununa bir geçici madde ilavesi ve bir anayasa değişikliği gerektiren bir konuda CHP ile konuyu konuşmaya istişarede bulunmaya geldik. Amacımız, önümüzdeki süreç kısa, bu süreçte de temsilde adaleti başka illerimize ikametini alan vatandaşlarımızın kendi illeri ile ilgili milletvekili seçme iradelerini ortaya koyacak bir yapıyı oluşturmak" dedi.