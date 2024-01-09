Türkiye'deki kuyumcular, geçtiğimiz yıl altına yatırım yapanların yüzde 78 kazanç elde ettiği dönemde, dolandırıcılık riskini en aza indirmek amacıyla önemli bir karar aldı. Küresel enflasyon sorunları ve merkez bankalarının faiz artırım süreçlerinin sona erdiği beklentisiyle altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, dolandırıcılar da bu değerli metal üzerindeki riskleri fırsata çevirmeye yönelmiş durumda. Kuyumcular, kesme altın formundaki ürünlerde yaşanan dolandırıcılık vakalarını önlemek amacıyla kesme altın alımı yapmama kararı aldı.

Kuyumcuların bu kararı, kesme altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmaması nedeniyle dolandırıcılara sahte ürün üretme avantajı sağlamasıyla ilgili. Bu durum, altın yatırımcılarının sahte ürünlere maruz kalma riskini artırıyor.

Halk TV'de yer alan habere göre; kuyumcular, altın yatırımcılarını kesme altın alım-satımından kaçınmaları konusunda uyarıyor. Seri numarası, üretici firması gibi bilgilerin bulunduğu paketli altınların daha güvenli olduğunu vurgulayan kuyumcular, kesme altınların tamamen güvensiz olduğuna dikkat çekiyor.

Antalya'da kuyumculuk yapan Çağrı Yılmaz, "Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ucuz altın diye bir şey yoktur. Kesme altını satmak da zor hatta birçok kuyumcu şu anda almıyor. Paketli altında seri numarası, üretici firmasından tutun, hepsi belli. Kesme altınlar ise tamamen güvensiz" şeklinde konuştu.

Kesme altın, kuyumcular tarafından imal edilip gramı tartılarak satılan bir altın türüdür. Ancak bu tür altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmaz, bu da dolandırıcılara sahte ürün üretme kolaylığı sağlar.