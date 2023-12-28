Aralık ayı faiz kararı sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası fiyatlamalarının altın piyasasında belirleyici olmaya devam ettiği gözlemleniyor. Fed'in yeni yılda faiz indirimine gitme olasılığına dair verdiği sinyaller, altın fiyatlarının son üç haftanın en yüksek seviyesine tırmanmasına neden oldu.

Altın, ABD Merkez Bankası'nın mart ayında faiz indirimine gideceği beklentileriyle birlikte, ABD doları ve tahvil getirilerinin etkisiyle bu sabah 2088 dolar seviyesine kadar yükselerek, 4 Aralık'tan bu yana rekor kırılan 2.135,40 dolar seviyesine ulaştı. Şu anda ise yüzde 0.39 artışla 2086 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içinde en düşük 2076 dolar seviyeleri görüldü.

Altın, bu yılın sonuna yaklaşırken, son üç yılın en iyi performansını sergileyerek yaklaşık 'lük bir kazanç elde etmeye hazırlanıyor.

Altın fiyatlarındaki sert yükselişin nedeni olarak, düşük getirilerin ve doların faiz oranı oynaklığına ilişkin riskin azaldığını ve dolar endeksinin beş ayın en düşük seviyesine gerilemesinin altına olan talebi artırdığını söyleyen analistler, ons başına 2100 dolar seviyesine doğru ekstra bir itici güç sağladığını belirtiyor.

Analistler, altının 2024'e doğru hareketinin, piyasaların faiz indirimlerini ne kadar ileriye götürdüğüne ve ABD'de resesyon koşullarının ortaya çıkıp çıkmadığına bağlı olduğunu ifade ediyor. Kısa vadeli hedef olarak 2091 dolar gösterilen ons altında, bu seviyenin aşılması halinde 2019 dolar seviyelerine doğru bir hareketin başlayabileceği öngörülüyor.

Bugünkü destek noktaları ise 2078 ve 2062 dolar olarak belirlenirken, gram altın da ons altındaki yükselişe paralel olarak 1974 lira seviyesine kadar çıkarak sert bir yükseliş kaydetti. Kapalıçarşı'da ise gram altının satış fiyatı bugün 2049 liraya kadar yükselerek rekor kırdı.