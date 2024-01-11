Geçtiğimiz yıl iç piyasada yatırımcısına yüzde 78 kazanç sağlayan altın için 2024 senaryoları konuşulmaya devam ediyor.

Yeni yılda da yükselmesi beklenen altında yaşanan düşüş yaşandı.

Altın yatırımcılarını bu yıl neler bekliyor, yatırımcılar hangi verileri takip ediyor? Piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı.

Aralık ayı ABD enflasyon verileri, altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

Küresel piyasaların merakla beklediği aralık ayı TÜFE kararıyla birlikte, ABD'de yılın son enflasyon raporu açıklanmış olacak. ABD enflasyon verileri 11 Ocak 2024 Perşembe günü saat 16.30'da açıklanacak.

ABD’de yıllık enflasyonun yüzde 0.1 puan artışla 3.2 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Aylık enflasyonun ise yüzde 0.2 oranında artması öngörülüyor. Kritik enflasyon verisi altın fiyatlarında yönü tayin edecek.Piyasa fiyatlamalarında ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) ilk faiz indirimi mayıs ayında bekleniyor.

Gram altın 1.959 liradan işlem görüyor. Spot altın ons başına 2.033 dolar seviyesinde.