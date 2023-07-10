Bu yıl 35’incisi düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndan dünyaya barış ve kardeşlik mesajlarının verildiği dans gösterileriyle devam ediyor.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en uzun soluklu etkinliği olma unvanına sahip Uluslararası Bursa Festivali kapsamında gerçekleştirilen ve bu yıl 35’incisi düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, bu yıl 17 farklı ülkeden 650 misafir dansçıya ev sahipliği yapıyor. Yarışmada ayrıca 20’den fazla yerel ekip de gösterileriyle sahne alıyor.

Alanında dünyanın en prestijli etkinlerinden biri olarak kabul edilen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 35 yıldır olduğu gibi bu yıl da birçok farklı ülkeden dansçıyı, hem hünerlerini sergilemek hem de kültürlerini tanıtmak için Bursa’da buluşturdu.

Bursa'nın 17 ilçesindeki alışveriş merkezleri ve meydanlarda gösterileriyle izleyenlere adeta görsel şölen yaşatan yabancı dansçılar, Parkur AVM, Podyum Park ve Kent Müzesi önündeki sergiledikleri şovlarda renkli kostümleri, hareketli danslarıyla izleyenlerden büyük alkış aldı.

Yarışma, 12 Temmuz Çarşamba günü yapılacak gala gecesinde jüri değerlendirmesi sonucu birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin ve üçüncüye 2 bin Avro ödül verilecek. Ayrıca bir ekip ise bin Avro TÜRKSOY özel ödülünün sahibi olacak.