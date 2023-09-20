Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde emek ödülleri verildi. Gecede sahne alan Candan Erçetin, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.ADANA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında 30. kez sinemaseverlerle buluşan Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin açılış gecesinde Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerine takdim edildi. Emek Ödülleri, Türk Sineması’na sesiyle büyük emeği veren, Yeşilçam’ın şarkılarının unutulmaz sesi Belkıs Özener’ ve “Genç Sinema” hareketinin kurucularından senarist, yazar ve yönetmen Ahmet Soner’e verildi.

Törene sanatçılar, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, konuklar ve Adanalılar katıldı.

Merkez Park Amfi Tiyatro’da Yetkin Dikinciler’in sunumuyla gerçekleşen tören, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Zeydan Karalar, “Adanalı sanata düşkündür, seçicidir ve sinemayı bilir.”

Hemşehrilerine, “Çok sevdiklerim, iki gözüm” diye hitap eden Başkan Zeydan Karalar, Adana’ya gelen sinema sanatçılarına da minnettarlığını iletti. Başkan Zeydan Karalar, “Cumhuriyetimizin 100. yılında festivalimizin 30’uncusunu yapıyor olmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Sinema birleştirici gücü olan, dili evrensel, çok etkili bir sanat dalıdır. Adanalı sanata düşkün, seçicidir ve sinemayı iyi bilir. Altın Koza’nın emeğe saygısı, bakışı çok önemli. Bu yıl Orhan Kemal Emek Ödülleri’ni Belkıs Özener ve Ahmet Soner gibi iki efsane isim aldı. Kendilerine saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet’in kurucusu ve ülkemizin kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk sanata değer vermeseydi bugün böyle güzellikler yaşayamazdık. Hoşçakalın, Atatürk'le kalın” dedi.

100. Yılını kutladığımız Cumhuriyetin bilime ve sanata çok önemli insanlar yetiştirdiğini belirten Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün özünde işaret ettiği buydu. Mustafa Kemal Atatürk; ‘Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ demiştir. Sinema kulübü kuran Öğretmen Ziya Darandeli’nin Adana film festivali yapma girişimiyle Altın Koza Film Festivali’nin temeli atıldı. Altın Koza bir öğretmenin eseri. Ziya Darandeli’yi huzurlarınızda saygıyla anmak istiyorum.”

Başkan Zeydan Karalar, 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin içeriğiyle ilgili de bilgi aktardı.

Belkıs Özener: “Beni yeniden parlatan sizlersiniz. Ölsem de gam yemem.”

Belkıs Özener’e ödülünü oyuncu Binnur Kaya takdim etti. Özener ödülünü alırken, “Çok bekledim. 40 sene sustum. Bu ses benim, demedim. Adım yazılmadı. Benim sesimi biliyordunuz ama beni tanımıyordunuz. Şimdi karşınızdayım. Sizleri çok seviyorum. Size karşı kendimi borçlu hissediyorum. Çünkü beni merak ediyordunuz. Beni yeniden parlatan sizlersiniz. Onun bilincinde kendi değerimi anladım. Arka arkaya 130’un üzerinde onur ödülü aldım. O zaman da değerimi anladım. Ama şimdi sizi gördüm ya, ölsem de gam yemem. İşte emek bu. Bu ödülün Cumhuriyetimizin 100. yılına rastlaması da ayrı bir güzellik” dedi. Seyircinin dakikalarca ayakta alkışladığı Belkıs Özener, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve tüm Adana’ya teşekkürlerini iletirken, “Sevemedim Karagözlüm” şarkısını söyleyerek seyirciyi selamladı.

Orhan Kemal Emek Ödülü’nün bir diğer sahibi; Türk Sineması’na büyük emek vermiş, yönetmen, senarist, yazar Ahmet Soner’e ödülünü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü takdim etti. Soner ödülünü alırken; “Orhan Kemal çok üretken ve çok çilekeş bir yazardı. Onun adına bu ödülü alıyor olmaktan çok mutluyum. Işıklar içinde yat Orhan Kemal” dedi.

Jüri Başkanı Ömer Faruk Sorak: ‘’Eğer çektiğin film Adana’da izleniyorsa emin ol tutar.”

Açılış gecesinde, “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’’ Jüri Başkanı yönetmen Ömer Faruk Sorak da konuşma yaptı. Sorak “Meslekte 30. yılım ve 30. yılda böyle bir festivale jüri başkanı olarak layık görülmem beni çok mutlu etti. Seçici kurula ve jürideki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sinema filmi çekmeye başladığım dönemde İstanbul’da ‘’Eğer çektiğin film Adana’da izleniyorsa emin ol tutar’’ derlerdi. Ve ben bunu tecrübe ettim. Yaptığım filmlerin, Adana’da izlenenlerinin ne kadar çok izlendiğini şahsen tecrübe ettim. Bu sebeple sizlerin sanata olan sevgisine ve saygısına sonsuz teşekkür ediyorum. Çok güzel bir festival geçirmeniz dileğiyle” dedi.

CANDAN ERÇETİN’E DEV KORO EŞLİK ETTİ

Ödül töreninin ardından sahne alan Candan Erçetin, film müzikleri ve sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla açılış törenini izlemeye gelen Adanalılara keyifli bir gece yaşattı. Erçetin, binlerce kişinin katılımıyla şarkılarını dev bir koro eşliğinde seslendirdi. Konser sonunda sanatçıya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar çiçek takdim etti.

TÜRK SİNEMASI’NDA 100 KADRAJ

30.Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ilk günü programında, Vadullah Taş tarafından hazırlanan “Cumhuriyet’in 100. yılında Türk Sineması’nda 100 Kadraj” fotoğraf sergisinin açılışı da yapıldı. Esas01 Burda AVM'de açılan sergi, festival boyunca açık olacak.