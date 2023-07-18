30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin bu yılki Onur Ödülleri; Cihan Ünal ve Perran Kutman’a verilecek.ADANA (İGFA) - Bu yıl, 30’su düzenlenecek ‘’Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’’, 18- 24 Eylül tarihlerinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında 30.'su düzenlenen festivalin bu yılki ‘’Onur Ödülleri’, 60 yılı aşkın süredir, sanat dünyasında derin izler bırakmış, Türk Sineması’nın ve tiyatrosunun usta isimleri Cihan Ünal ve Perran Kutman’a verilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında düzenlenen, Festivalin Yürütme Kurulu Başkanlığını Menderes Samancılar’ın üstlendiği festivalin Yürütme Kurulu Üyeleri ise İsmail Timuçin, Nebil Özgentürk, Hüseyin Orhan ve Gökhan Mutlay’dan oluşuyor. Festival Danışmanlığını Alin Taşçıyan, Esin Küçüktepepınar ve Akın Kılıç’ın üstlendiği festivalin, Dünya Sineması Koordinatörlüğü görevini ise İzlem Oktay yürütüyor.