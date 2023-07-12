Bugün tüm gözler altın pişyasını etkileyecek olan ABD enflasyonuna çevrildi. ABD enflasyonu öncesinde ons altın fiyatı yükselirken uzmanlar saat 15.30'u işaret etti.

Altın fiyatları bugün rekor seviyesini güncellerken uzmanlar gözlerini bugün saat 15.30'da açıklanacak ABD enflasyon rakamlarına çevirdi. 'Altın düşecek mi yükselecek mi?' sorusuna yanıt veren uzmanlar, yıl sonunda 2100 dolarlık yeni rekor beklentisini duyurdu.

ltın piyasasında ABD enflasyon verisi öncesinde pozitif bir hava hakim. Ons altın kritik veri öncesinde yönünü yukarı çevirerek 1946 dolar seviyesine kadar yükselirken, yurt içinde dolar kurundan da destek alan gram altın fiyatı rekor seviyeyi gördü. Altının gram fiyatı şu sıralar 1629 liradan değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2730 TL, Cumhuriyet altını 11.075 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1581 TL seviyelerinde bulunuyor.

TÜM GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

ABD haziran ayı enflasyonu bugün TSİ 15.30'da açıklanacak. Manşet enflasyonun yüzde 4 seviyesinden yüzde 3,1'e gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise, Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 0,4'ten yüzde 0,3'e gerilemesi bekleniyor.

ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

Bir yandan ise ABD Merkez Bankası'nın faiz kararını yakından takip eden piyasalarda ons altın fiyatları için tahminler de gelmeye devam ediyor. Bugünkü enflasyon verisi için kısa vadeli tahminde bulunan uzmanlar sürpriz gelebilecek enflasyon verisinin küresel piyasalar üzerinde etkili olmasını bekliyor. Verinin beklentilerin altında gelmesi halinde, altın fiyatlarında yükseliş eğiliminin görülebileceği kaydediliyor. Tahminlerin üzerinde gelebilecek veri ile birlikte, dolarda ve ABD tahvil faizlerinde yükselişin ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarında baskılanma yaratabileceği belirtiliyor.

ONS ALTIN TAHMİNİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Ons altının kısa vadede hala aşağı yönde düşebileceği bir alan olduğu ve fiyatın 1900 dolar seviyesinin altına gerileyebilme ihtimali olduğu ifade edilmesine rağmen, uzun vadeli tahminlerde yıl sonunda 2100 dolar rekor seviyelerinin görülebileceği tahmin ediliyor. MKS PAMP firması çalkantılı bir piyasa ortamında yılın geri kalan yarısında ons altının 1850 - 2100 dolar aralığında bir yerlerde işlem görebileceği değerlendirmesinde bulundu.

YIL SONUNDA YENİ REKOR SEVİYE GÖRÜLEBİLİR

MKS PAMP finans şirketinde değerli metal stratejisti olarak görev yapan Nicky Shiels yayınlamış olduğu son raporunda yatırımcıların kısa vadede nispeten kısıtlayıcı bir Fed ve daha güçlü ABD ekonomik verileri arasında etkileşime dayanarak altın varlığında yatırımcıların kısa vadede çevik hareket etmeleri gerektiğini belirtirken orta-uzun vadede yatırımcıların altın varlığında kesinlikle uzun pozisyon tutmaları gerektiğini belirtti.

Shiels yapmış olduğu değerlendirmelerde yazın geri kalan döneminde Fed'in faizleri artırmaya devam edebileceği ihtimali yüksek olduğundan altın varlığının kısa vadede zorluk yaşayabileceğine dair yatırımcıları uyardı. Ama bununla birlikte Shiels yılın sonunda ons altının yeni bir rekor zirve görebileceğine dair iyimser görüşünü de yineledi.

FED ENFLASYON İLE MÜCADELEYİ KAYBEDERSE ALTIN SIÇRAMA YAPABİLİR

ABD'de uygulanan para politikası gecikmeli etkileri göstermeye başlayacağından ve etkiler ekonomiyi ısırmaya başlayacağından yılın geri kalan döneminde inişli çıkışlı bir seyir bekleniyor. Bu dalgalı seyirde MKS PAMP ons altın fiyatının 2100 dolar seviyesine sıçrama yapabileceğini öngörüyor. Uygulanan para politikasına rağmen Fed'in enflasyon ile mücadeleyi kaybetmesi veya ekonominin önemli bir kısmını kırması halinde durumun dramatik bir şekilde değişiklik gösterebileceğinin altı çiziliyor.

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