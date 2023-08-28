Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 25’e çıkarması ile piyasalar hareketlendi. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası gerileyen altın, tepki alımlarıyla tekrar yükselişe geçti. Peki haftanın ilk işlem gününde altında son durum ne?Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Merkez Bankası'nın geçen hafta politika faizini 750 baz puanla beklentilerin üzerinde artırarak yüzde 25'e çıkarmasının ardından gerileyen dolar, TL'ye paralel değer kaybeden altının gram fiyatı bin 555 liraya kadar geriledi.

Bu seviyelerde tutunamayan ve tepki alımlarıyla yükselen altının gram fiyatı, haftayı yüzde 0,73 değer kaybıyla bin 634 liradan tamamladı.

Altının kısa süreli bir düşüş yaşadığına dikkat çeken kapalı çarşı kuyumcu esnafı, “Gram altın bin 700 TL civarında işlem görüyor. Geçen haftanın kapanışı ile benzer fiyatlar. Merkez Bankası’nın politika faizini artırması altını çok kısa bir süre etkiledi. Belki üç-dört saat bir düşüş yaşadı sonra yine yükseldi” dedi.

Yatırım için işçiliği az olan ürünleri öneren kuyumcu esnafı, “Düğün sezonunda eskiden 10-15 bilezik olurdu artık o da kalmadı, bir söz bileziği ve nişan yüzüğü tercih ediliyor. Yatırımcılara külçe altın, cumhuriyet altını ve adana burması gibi işçiliği az olan ürünleri tavsiye ediyoruz.” diye ifade etti.