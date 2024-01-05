Altın yatırımcıları, ABD'deki faiz oranlarındaki güvercin eğilimin temellerine dayanarak, devam eden jeopolitik risklerin ve merkez bankası alımlarının 2023 sonrasında piyasayı desteklemesi beklentisiyle, gelecek yıl rekor yüksek fiyatlar görebilir. Analistlere göre, ons altın kısa vadede dolar endeksindeki gelişmelere bağlı olarak dalgalı bir seyir izleyecek. Eğer ABD'den gelecek verilere göre dolar endeksi güçlenirse, altın için izlenecek destek seviyesi olarak 2.020 dolar ön plana çıkacak. Alımlarda ise 2.070 dolar, önemli bir direnç olarak belirlenmiş durumda.

AG Thornton'un analizine göre, altın 2005 yılında 12 yıllık bir konsolidasyonun ardından istasyondan ayrılarak, 6 yıllık nefes kesici bir boğa koşusuna başlamıştır. 1993 ile 2005 yılları arasında ons altın, 415-450 dolar arasında konsolide olmuştur. Bu seviyelerden başlayan çıkış, 2011 yılında altını neredeyse 4.5 kat artışla 1.923 dolara çıkarmıştır. Ancak, 2011 yılından bu yana geçen 12 yılda altın yeniden konsolidasyon içine girmiştir. Analizde belirtilene göre, 2.100 doların üzerinde bir kırılma, altının tekrar istasyondan ayrılmasına olanak tanıyabilir. Önceki modellere dayalı tahminlere göre, altının ilk durak noktası muhtemelen 3.250 dolar civarında olacak, ardından 4.750 dolar ve son olarak 2029 sonu ile 2030 başı arasında 9.450 dolar seviyelerine ulaşabileceği öngörülmektedir.