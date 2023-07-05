Sakarya’da faaliyet gösteren Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi’nde yeni eğitim dönemi için kayıt süreci başladı.

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi’nde yeni eğitim ve öğretim dönemi için kayıt süreci başladı. Eğitim alanında donanımlı bir kurum olmanın yanı sıra öğrencilerin akademik başarılarını da en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi, bünyesinde yer alan deneyimli ve alanında uzman öğretmenler tarafından öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarmak adına özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede okulun Müdürü Ümmügülsüm Aslan, okulun donanım ve başarılı eğitim programlarıyla öne çıktığını belirtti. Aslan, öğrencilerin bilimsel keşifler yapabilmeleri ve deneyler gerçekleştirebilmeleri için modern laboratuvarlarla donatıldığını son teknolojiyle sahip sınıflarda interaktif eğitim materyalleriyle öğrencilere modern bir öğrenme deneyimi sunduklarını söyledi. Aslan, “Öğrencilerin sadece akademik alanda değil, sosyal ve kültürel açıdan da gelişmelerini destekliyoruz. Okulda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre çeşitli sosyal etkinlikler ve kulüpler bulunuyor. Müzik, tiyatro, spor, sanat gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren kulüpler, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini ve yeteneklerini sergilemelerini sağlıyor” dedi.