Afet durumunda ilk 72 saat ihtiyaç duyulan yemek ihtiyacının da karşılanacağı 5 bin kapasiteli Altınova Belediyesi Sosyal Tesisleri ve Aşevi dualarla hizmete girdi.

Son derece modern ve güçlü kadrosuyla hizmete giren Altınova Belediyesi Aşevi’nde ilçedeki vatandaşlara afetin ilk saatlerinden itibaren yemek çıkarılabilecek. Aşevi tek seferde 5 bin sıcak menü çıkarma kapasitesinde. Aşevi Altınova Belediyesi’nin yanı sıra Altınova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Kızılay ile faaliyet yürütecek. Aşevinde bir gıda mühendisi, 7 personel ve aşçılar bulunuyor. Hersekzade Ahmet Paşa Stadyum yanında bulunan Altınova Belediyesi Sosyal Tesisleri ve Aşevi’nin açılışını Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral yaptı.

Hem günlük ihtiyaç hem de afetler için

Açılışta konuşan Başkan Oral, belediye olarak afetlere yönelik çalışmalar başlattıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Bizim afet ile ilgili yapacağımız çalışmanın bir ayağını bugün hizmete açacağız. Deprem bölgesinde gördüğümüz en büyük sıkıntılardan birisi ilk 48-72 saatteki sıkıntılar. Onlardan birisi de yemekti. Ardından barınma, tuvalet, duş, giyinme gibi sorunlardı. Burası yemekhanemiz, aşevimiz. Şu anda buradaki tesisimizde Allah göstermesin bir afet durumunda aynı anda 5 bin kişilik yemeği çıkaracak kapasitedeyiz. İlk 48-72 saat 5 bin kişi kapasiteli burayı çalıştırabileceğiz. Dolayısıyla ilk 72 saati hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceğiz. Açılışını yapacağımız Kapalı Pazar Yerimiz var. Kapalı Pazar Yerini de biz barınma yeri olarak düşünüyoruz. Orası donanım olarak da ihtiyaçlara karşılık veriyor. Tuvalet, banyo, mescit, yemekhane olacak. Üst katında da barınma yeri olarak kullanılacak. Kadınlar üst katta, erkekler alt katta olmak üzere yaklaşık 2 bin kişiyi burada barındırabileceğiz. Çok konforlu olmayacak ama soğuktan, sıcaktan, rüzgârdan korunabilecek bir alan olacak. Yılsonuna doğru da tamamlayacağımız 5 tane konteynerimiz var. Onların içerisinde de çadırlar, Onların içerisinde de çadırlarımız, barınma malzemelerimiz, ekipmanlar gibi malzemeler olacak. Dolayısıyla bunlar hem günlük ihtiyaçlarımızı karşılayacak tesisler ama aynı zamanda afet durumunda afete yönelik hizmet verecek tesisler olarak düşünüyoruz."

Yalova Milletvekili Meliha Akyol da tesisin açılışına emeği geçenleri tebrik etti. Malatya depreminde Adıyaman’da görevli olduğunu hatırlatan Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise, “Metin başkanımız aradı, ‘Biz oraya geliyoruz’ diye. Orada gözümüzle canlı bir şekilde bu aşevimizin mobil versiyonunu Adıyaman’da görerek, ne kadar hayırlı hizmetlere vesile olduğuna şahitlik ettik. Ben orada 10 gün sonra ilk kez sıcak çorba içtim. Böyle önemli bir hizmet. İnşallah normal zamanlarda da hayır işleri için burayı kullanmış olacağız. Olağanüstü acil durumlarda da buradan hızlı bir müdahaleyi yapacağız” dedi.